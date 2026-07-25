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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Alto Guadalentín, Španjolska

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Águilas
152
Lorca
3
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 dormitorios, 2 bañosSuperficie construida: 64 m2Superficie útil: 54 m2Terraza: 24 m2.Orien…
$335,837
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Tipos de propiedades en Alto Guadalentín

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Alto Guadalentín, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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