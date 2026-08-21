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Casas con piscina en Venta en Altea, Španjolska

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9 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,91M
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Una casa concebida para compartir, acogedora y luminosa, en una de las zonas más exclusivas …
$2,60M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 530 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de lujo con amplias terrazas e impresionantes vistas al mar, ubicada en una …
$2,45M
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Villa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 405 m²
Número de plantas 3
Impresionante villa con piscina privada. Gran jardín, grandes terrazas enclavadas en una zon…
$3,11M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
Villa espectacular con impresionantes vistas al mar, piscina privada y terraza soleada situa…
$2,53M
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Villa 9 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Número de plantas 1
Villa espaciosa, lista para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al mar y p…
$1,31M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,89M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Casa en Altea, Španjolska
Casa
Altea, Španjolska
$474 080
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