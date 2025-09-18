Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Almoradi
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Almoradi, Španjolska

villas
11
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Almoradi, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Almoradi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 2
Nueva villa en dos plantas de 140,75 m2 con tres dormitorios, tres baños en la ciudad de Roj…
$508,718
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir