  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Alhama de Murcia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Alhama de Murcia, Španjolska

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Villa Nueva de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Mazarrón Country Club Mazarrón se encuen…
$293,686
