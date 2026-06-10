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Villas con garaje en venta en Albatera, Španjolska

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Villa en Albatera, Španjolska
Villa
Albatera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Casa de campo para renovar con gran terreno en Albatera . Casa de campo de 70 m2 con 3 habit…
$203,459
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