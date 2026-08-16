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Villas con piscina en venta en Adeje, Španjolska

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11 propiedades total found
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
En venta hay una villa con una superficie habitable de 260 m2, la superficie de la terraza e…
$810,569
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta villa situada en La Caleta, a 3 pasos del océano y a 10 minutos de la mejor playa de P…
$991,344
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$851,389
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,04M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende una nueva villa moderna en el sur de la isla de Tenerife, ubicada en la ciudad de C…
$670,615
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
La nueva villa de lujo se presenta en la zona de élite y tranquila de Roque del Conde, Costa…
$796,574
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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