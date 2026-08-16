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Adosados con Terraza en Venta en Adeje, Španjolska

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Adosado en venta en Los Menores, Tenerife. Casa de dos plantas con una cómoda distribución: …
$447,416
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Adosado en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 i…
$443,681
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa casa adosada en venta situada en primera línea cerca de la…
$579,264
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Magnífico adosado amueblado y totalmente reformado en venta exclusiva dentro del estupendo, …
$519,430
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Casa adosada única en Los Menores, Adeje Presentamos esta propiedad singular en Los Menores…
$364,184
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