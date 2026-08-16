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Áticos en la montaña en Venta Adeje, Španjolska

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5 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático de 2 dormitorios en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (Adeje), …
$437,927
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Nos complace ofrecer en venta este lujoso ático de 158 m², ubicado en el complejo "castelia …
$900,472
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Ático Ático 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Ubicado en el residencial El Naranjal, en la zona de El Madroñal (Costa Adeje), este ático d…
$427,662
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Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Ático exclusivo con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más…
$2,76M
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Descubre este magnífico ático de esquina en el residencial El Horno, ubicado en Playa Paraís…
$626,505
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