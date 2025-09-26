Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Adeje, Španjolska

villas
51
bungalow
4
adosados
16
dúplex
12
6 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$838,981
Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Amoenus Un paraíso de calma y seguridad. Amoenus es una simbiosis perfecta entre naturaleza…
$1,17M
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Bienvenido a una villa exclusiva en una de las zonas más prestigiosas de la isla – Puerto Co…
$3,05M
Dúplex 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Dúplex en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 in…
$481,646
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento dúplex en el complejo «V…
$380,393
