Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Adeje
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Adeje, Španjolska

;
villas
59
bungalow
3
adosados
22
dúplex
10
Casa Borrar
Eliminar
21 propiedad total found
Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta hay un ático de dos niveles, ubicado en el complejo Un Posto Al Sol, Callao Salvaje…
$204,100
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa separada situada en el complejo residencial de Las Mimosas en Torviscas Alto. En la pl…
$402,369
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$874,715
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,720
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$927,198
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
En venta hay una villa con una superficie habitable de 260 m2, la superficie de la terraza e…
$810,569
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta villa situada en La Caleta, a 3 pasos del océano y a 10 minutos de la mejor playa de P…
$991,344
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$851,389
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende una nueva villa moderna en el sur de la isla de Tenerife, ubicada en la ciudad de C…
$670,615
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada de tres pisos en el área de El Madroñal en el complejo residencial Oasis Fañabe…
$425,695
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
La nueva villa de lujo se presenta en la zona de élite y tranquila de Roque del Conde, Costa…
$796,574
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir