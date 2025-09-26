Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Adeje
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Adeje, Španjolska

villas
51
bungalow
4
adosados
16
dúplex
12
Casa Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$933,923
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$516,888
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,538
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Adeje, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Se encuentra un bungalow ubicado en la zona de Adeje. El bungalow consta de: 2 dormitorios, …
$350,139
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$838,981
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Century 21Century 21
Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Amoenus Un paraíso de calma y seguridad. Amoenus es una simbiosis perfecta entre naturaleza…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende una nueva villa moderna en el sur de la isla de Tenerife, ubicada en la ciudad de C…
$671,100
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,972
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,05M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$671,100
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,616
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Villa de lujo en Adeje, Caldera del Rey, en ventaVilla de lujo en la mejor zona de Costa Ade…
$2,87M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende casa de esquina, con una superficie de 220 m2, construida en una parcela de 322 m2.…
$442,343
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
For sale villa located in La Caleta, in 3 walking distance from the ocean and 10 minutes fro…
$992,061
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$857,564
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir