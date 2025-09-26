Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Adeje, Španjolska

16 propiedades total found
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Se vende villa ubicada en la zona de élite de El Madroñal, Costa Adeje. La villa está comple…
$933,923
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Se vende villa de dos pisos en la zona de Roque del Conde, Costa Adeje . La villa tiene una …
$881,059
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
For sale apartment in the El Madroñal area at Mirador del Roque. Consists of a spacious livi…
$291,783
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Bienvenido a una villa exclusiva en una de las zonas más prestigiosas de la isla – Puerto Co…
$3,05M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,972
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Dúplex en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 in…
$481,646
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
En venta hay una hermosa villa con una gran piscina climatizada y vistas al océano. La vi…
$1,05M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada de tres pisos en el área de El Madroñal en el complejo residencial Oasis Fañabe…
$428,782
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
La nueva villa de lujo se presenta en la zona de élite y tranquila de Roque del Conde, Costa…
$802,351
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
Villa de lujo en Adeje, Caldera del Rey, en ventaVilla de lujo en la mejor zona de Costa Ade…
$2,87M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende casa de esquina, con una superficie de 220 m2, construida en una parcela de 322 m2.…
$442,343
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
For sale villa located in La Caleta, in 3 walking distance from the ocean and 10 minutes fro…
$992,061
Dejar una solicitud
Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
En venta hay una villa con una superficie habitable de 260 m2, la superficie de la terraza e…
$816,448
Dejar una solicitud
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En venta hay una villa adyacente en la parte sur de la isla de Tenerife, construida en 2008.…
$857,564
Dejar una solicitud
