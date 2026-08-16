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Dúplex con piscina en venta en Adeje, Španjolska

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5 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
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Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
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