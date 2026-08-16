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Apartamentos con piscina en venta en Adeje, Španjolska

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áticos
10
estudios
15
1 habitación
70
2 habitaciones
63
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Estudio en venta en San Eugenio Bajo en el complejo Ocean Park. Sala de estar, cocina americ…
$157,449
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Se vende un hermoso apartamento con vista al mar en la zona de Torviscas Alto. Ubicado en el…
$200,601
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En venta un acogedor apartamento con 1 dormitorio, baño y terraza con vistas al mar. Superfi…
$334,724
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en La Caleta. El apartamento consta de: 1 dormi…
$431,526
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Apartamento 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Área 110 m²
En venta es un hermoso apartamento con piscina en el complejo y un jardín. Apartamento de do…
$449,020
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
En venta hay un ático ubicado en la residencia de Sonia, Callao Salvaje. Superficie: 120 m2.…
$367,380
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Venta es un apartamento doble, que se encuentra en la zona de Los Cristianos. El apartamento…
$309,066
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Island Village, San Eugenio Alto…
$290,405
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento en venta situado en Laguna Park II, Costa Adeje. Hay una piscina pública en el t…
$134,123
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio en el territorio del complejo Island Village, Costa Adeje. Se encuentra a poca di…
$139,954
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en la zona más exclusiva del sur de Tenerife, a solo 5 minutos a pie de Playa de Fan…
$156,282
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Venta apartamento en el complejo Mareverde en Torviscas Bajo. Apartamento 55 m2, 2 dormitori…
$230,925
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento en el complejo Mirador del Sur en Playa Paraiso. Consta de sala de estar, cocina…
$180,774
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
En venta hay un hermoso estudio en el complejo de Santa María, en la zona de San Eugenio Baj…
$185,440
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En el acogedor complejo residencial Las Barandas, que se encuentra en el primer estudio cost…
$145,786
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Apartamento en venta en San Eugenio Bajo, Costa Adeje, en el complejo Orlando (estudio conve…
$220,428
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Apartamento en venta en Torviscas Bajo, Costa Adeje, en el complejo Mareverde (studio conver…
$186,606
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento en venta situado en Windor Park complejo, San Eugenio Alto. Hay 2 piscinas en el…
$160,948
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Hay un apartamento en venta situado en el complejo de vistas al mar, en la zona de San Eugen…
$194,187
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
El adosado se encuentra en el complejo El Jable, Callao Salvaje. En una casa adosada con 2 d…
$250,752
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Venta apartamento totalmente reformado y amueblado en el complejo Altos del Roque en la zona…
$320,729
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Villas Canarias en la zona de Ad…
$145,786
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Apartamento 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En venta hay un apartamento ubicado en Costa Adeje en la zona de la Avenida Madroñal Valle d…
$396,538
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta apartamento en el complejo Montesol en San Eugenio Alto. El complejo consta de 7 casas…
$243,754
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
En venta un apartamento completamente renovado en el complejo Lagos de Fañabe, situado en la…
$285,740
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Venta es un apartamento de dos dormitorios situado en el complejo Villas Fañabe, Costa Adeje…
$258,916
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Terraza del Conde 1, en la zona …
$250,752
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Apartamento en venta en el hermoso y acogedor complejo Villamar, en la zona de Adeje. El …
$431,526
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
En venta es un hermoso apartamento, situado en el complejo Club Atlantis, en la zona de Play…
$349,886
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