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Apartamentos en la montaña en venta en Adeje, Španjolska

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áticos
10
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15
1 habitación
70
2 habitaciones
63
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27 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
En el corazón de la Costa de Adeje, Playa Paraíso se encuentra Residencial Abora. Un complej…
$652,436
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático de 2 dormitorios en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (Adeje), …
$437,927
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$381,599
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Excelente estudio completamente renovado en el complejo Olympia en el corazón de Playa de La…
$279,030
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Apartamento con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más exc…
$2,30M
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Precioso apartamento en venta, ubicado en uno de los apartoteles de lujo, llamado "Baobab Su…
$674,321
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Nos complace ofrecer este hermoso apartamento moderno en venta en el reconocido complejo Oce…
$766,999
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra este elegante apartamento situado en Roque del Conde, una de las zonas residenciale…
$522,847
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Apartamentos con jacuzzi privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más ex…
$2,53M
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Presentamos un apartamento de 1 dormitorio en una nueva promoción residencial moderna en Tij…
$267,237
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Rodeado de hoteles de 5 estrellas y muy cerca de la famosa Playa del Duque, se encuentra el …
$466,293
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Luminoso apartamento de 60 m² en primera línea de mar dentro del exclusivo complejo Paraíso …
$283,636
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Amplio Apartamento de 2 dormitorios con Gran Terraza Orientada al Sur en Callao Salvaje Esta…
$380,259
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Nos complace ofrecer este hermoso apartamento para la venta en el centro de Adeje. Recientem…
$463,887
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Se vende un apartamento en el complejo residencial "Balcón del Atlántico IV". Ubicado en la …
$523,646
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
El complejo Oasis La Caleta puede considerarse verdaderamente uno de los complejos más bello…
$924,285
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Último apartamento de tres dormitorios: Vistas frontales al mar hacia el océano Atlántico, u…
$769,949
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Nos complace ofrecer en venta este lujoso ático de 158 m², ubicado en el complejo "castelia …
$900,472
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Ático Ático 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Ubicado en el residencial El Naranjal, en la zona de El Madroñal (Costa Adeje), este ático d…
$427,662
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$472,443
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Agenica inmobiliaria VIM Canarias ofrece este luminoso y espacioso apartamento en venta en u…
$645,256
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En el prestigioso Royal Hideaway Corales Suites, situado en La Caleta, una de las zonas más …
$1,26M
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
En venta un precioso apartamento en el moderno complejo Ocean Garden en Playa Paraíso, uno d…
$541,867
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Presentamos a nuestros clientes un estudio acogedor y luminoso en el cotizado complejo Club …
$262,406
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Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Ático exclusivo con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más…
$2,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento de dos habitaciones (un apartamento de una habitación co…
$272,344
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Descubre este magnífico ático de esquina en el residencial El Horno, ubicado en Playa Paraís…
$626,505
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