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Locales comerciales en venta en Sempeter Vrtojba, Eslovenia

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Propiedad comercial 800 m² en Sempeter pri Gorici, Eslovenia
Propiedad comercial 800 m²
Sempeter pri Gorici, Eslovenia
Área 800 m²
Casa de huéspedes con habitaciones y un club en el suburbio más cercano de Ljubljana.En una …
$911,129
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