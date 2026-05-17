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Casas con Jardín en Venta en Radovljica, Eslovenia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Begunje na Gorenjskem, Eslovenia
Casa 6 habitaciones
Begunje na Gorenjskem, Eslovenia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 678 m²
In Begunje is for sale an extremely well built residential house with outbuildings. The b…
$1,32M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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