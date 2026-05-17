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Villas con Jardín en venta en Nova Gorica, Eslovenia

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1 propiedad total found
Villa en Nova Gorica, Eslovenia
Villa
Nova Gorica, Eslovenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 530 m²
Número de plantas 4
Venta es una villa excepcional y representativa en un lugar tranquilo en las afueras de Nova…
$1,61M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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