Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Medvode
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Medvode, Eslovenia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Medvode, Eslovenia
Villa
Medvode, Eslovenia
Área 213 m²
Bohinska es rápido. La casa está a 7 km del famoso lago Alpine Bohinj.En una ubicación tranq…
$689,655
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir