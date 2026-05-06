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Casas con garaje en Venta en Koper, Eslovenia

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Casa 6 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 6 habitaciones
Koper, Eslovenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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