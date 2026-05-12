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Casas en la montaña en Venta en Izola, Eslovenia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Izola, Eslovenia
Casa 5 habitaciones
Izola, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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