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Casas en Venta en Hrpelje Kozina, Eslovenia

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Golac, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Golac, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 2
Oportunidad Excepcional para Construir Su Hogar Sueño en la Naturaleza – Toda la Documentaci…
$64,082
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Agencia
AGENCIJA Elite
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