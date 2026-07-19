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Casas en Venta en Región de Prešov, Eslovaquia

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Casa 5 habitaciones en Zeleznik, Eslovaquia
Casa 5 habitaciones
Zeleznik, Eslovaquia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 3
Casa de tres pisos en venta en Herceg Novi, distrito de Topla. La casa con una superficie to…
$371,610
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