Locales comerciales en venta en Región de Prešov, Eslovaquia

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Propiedad comercial en Vysoke Tatry, Eslovaquia
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Propiedad comercial
Vysoke Tatry, Eslovaquia
Ofrecemos a la venta un hotel situado en una de las regiones naturales y turísticas más atra…
$1,54M
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Agencia
Hayat
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