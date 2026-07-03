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Apartamentos con Terraza en venta en Banská Bystrica, Eslovaquia

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Apartamento 3 habitaciones en Banská Bystrica, Eslovaquia
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Apartamento 3 habitaciones
Banská Bystrica, Eslovaquia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/3
La combinación perfecta de encanto urbano y aventura alpinaBienvenido a su campamento base l…
$313,952
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