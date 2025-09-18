Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Žabalj
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Zabalj, Serbia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Zabalj, Serbia
Casa 6 habitaciones
Zabalj, Serbia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 3
Excelente casa familiar de tres pisos en Vojvodina bajo el permiso de residenciaUbicación - …
$78,264
