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Propiedades residenciales en venta en Sremska Kamenica, Serbia

1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Sremska Kamenica, Serbia
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Villa 6 habitaciones
Sremska Kamenica, Serbia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 1
Superluxury villa junto a Novi Sad en la República de Serbia, en las laderas de Frushka Gora…
$1,78M
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