  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Sokobanja
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sokobanja, Serbia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sokobanja, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Sokobanja, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/3
$77,992
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
