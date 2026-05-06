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Locales comerciales en venta en Senta, Serbia

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Commercial Property with 3 Tenants – 7,000 m² Land near EU Border (Hungary) en Senta, Serbia
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Commercial Property with 3 Tenants – 7,000 m² Land near EU Border (Hungary)
Senta, Serbia
Área 7 000 m²
Número de plantas 2
Propiedad comercial con 3 arrendatarios – 7.000 m2 Terreno cerca de la frontera UE (Hungría)…
$312,638
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Vendedor particular
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Deutsch, Hungarian
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