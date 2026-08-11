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Almacenes en venta en Vyborgsky District, Rusia

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Almacén 2 113 m² en Víborg, Rusia
Almacén 2 113 m²
Víborg, Rusia
Área 2 113 m²
Piso 1
La base de producción y almacén de Vyborg se ofrece a la venta. Ubicación y entradas conveni…
$1,15M
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