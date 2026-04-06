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Almacenes en venta en Voskresensky District, Rusia

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Almacén 2 200 m² en Voskresensky District, Rusia
Almacén 2 200 m²
Voskresensky District, Rusia
Área 2 200 m²
Piso 1
almacén refrigerado con cámaras de maduración. Un almacén de clase A. Año de realización: 20…
$31,096
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Almacén 4 500 m² en Voskresensky District, Rusia
Almacén 4 500 m²
Voskresensky District, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Alquileres Locales de producción Altura de techo 8-10 m La puerta está a las 0. Piso cerrado…
$11,194
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