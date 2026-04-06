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Almacenes en venta en Venyovsky District, Rusia

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Almacén 5 000 m² en Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Edificio de producción calentado - 2 910 m2. Edificio administrativo y doméstico - 1 110 m2.…
$24,877
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Almacén 5 000 m² en Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Edificio de producción calentado - 2 910 m2. Edificio administrativo y doméstico - 1 110 m2.…
$2,61M
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