  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 78 m² en Svetly, Rusia
Propiedad comercial 78 m²
Svetly, Rusia
Área 78 m²
Piso 1/1
Ofrezco alquilar locales no residenciales 78 metros cuadrados, el primer piso, el edificio e…
$851
por mes
Propiedad comercial 245 m² en Svetly, Rusia
Propiedad comercial 245 m²
Svetly, Rusia
Área 245 m²
Piso 1/1
General-purpose premises Densely populated area of ​​the city of Svetly, Kaliningrad region …
$3,083
por mes
