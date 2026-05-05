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Casas con piscina en Venta en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia

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Casa en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia
Casa
Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 230 m²
Edificio residencial, casa de baños y alicates en venta con acceso al Canal del Mar de Kalin…
$333,445
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Parámetros de las propiedades en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia

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