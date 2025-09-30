Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Svetly, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Svetly, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/5
Die Gesamtfläche beträgt 52,8 m2, die Zimmer sind isoliert und zu beiden Seeten von 17 und 1…
$46,119
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir