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Apartamentos con Terraza en venta en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Rusia

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Svetlogorsk
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Apartamento en Svetlogorsk, Rusia
Apartamento
Svetlogorsk, Rusia
Área 53 m²
Ofrecemos a su atención un apartamento en el centro de Svetlogorsk con vistas al lago "Quiet…
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Parámetros de las propiedades en Svetlogorskij gorodskoj okrug, Rusia

con Jardín
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