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Almacenes en venta en Óblast de Sverdlovsk, Rusia

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Almacén 4 500 m² en Ekaterimburgo, Rusia
Almacén 4 500 m²
Ekaterimburgo, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Sverdlovsk region, Berezovsky, ter Yekaterinburg ring…
$51,660
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