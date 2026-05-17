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Villas en venta en Staritsky District, Rusia

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Villa en Staritsky District, Rusia
Villa
Staritsky District, Rusia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de tres plantas (construida en 2010) en un tranquilo pueblo de Barskaya Riviera …
$293,075
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