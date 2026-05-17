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Casas en Venta en Staritsky District, Rusia

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Casa 3 habitaciones en Staritsky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Staritsky District, Rusia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Número de plantas 2
Venta de una casa con piscina en primera línea en el pueblo de Uteha. La casa se encuentra a…
$386,859
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Casa 5 habitaciones en Staritsky District, Rusia
Casa 5 habitaciones
Staritsky District, Rusia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 3
Casa en Comfort En venta una casa de lujo en Utekha, tiene grandes terrazas, que ofrecen una…
$293,075
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Villa en Staritsky District, Rusia
Villa
Staritsky District, Rusia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de tres plantas (construida en 2010) en un tranquilo pueblo de Barskaya Riviera …
$293,075
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa 3 habitaciones en Staritsky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Staritsky District, Rusia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 3
Inicio en la línea delantera Venta casa en primera línea, que se encuentra en Utekh. La casa…
$586,150
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