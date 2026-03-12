Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Southern Federal District
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Southern Federal District, Rusia

bienes raíces comerciales
6
Almacén Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Almacén 5 030 m² en Rostov del Don, Rusia
Almacén 5 030 m²
Rostov del Don, Rusia
Área 5 030 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 5200 m2…
$87,569
Dejar una solicitud
Almacén 2 700 m² en Rostov del Don, Rusia
Almacén 2 700 m²
Rostov del Don, Rusia
Área 2 700 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 2700 m2…
$47,005
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir