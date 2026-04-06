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Almacenes en venta en Solnechnogorsky District, Rusia

Solnechnogorsk
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65 propiedades total found
Almacén 982 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 982 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 982 m²
Piso 1
Luz Indastrial Venta de locales aislados en el complejo de producción y almacén "A" clase O…
$2,00M
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Almacén 4 465 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 4 465 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 4 465 m²
Piso 1
Venta de locales aislados en el complejo de producción y almacén "B+" clase Ofrecemos a su …
$9,44M
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Almacén 9 000 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 9 000 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
¡Tu negocio merece algo mejor! Ofrecemos para alquilar almacenes modernos con una superficie…
$167,917
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Almacén 10 474 m² en Esipovo, Rusia
Almacén 10 474 m²
Esipovo, Rusia
Área 10 474 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhki, te…
$18,89M
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Almacén 468 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 468 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 468 m²
Piso 1
Almacén 468 m2 en 33 km de Moscú - ¡La mejor logística, beneficio máximo! 🚀Deja de soñar con…
$785,851
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Almacén 550 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 550 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 550 m²
Piso 1
Luz Indastrial En el complejo de producción y almacén de formato Light Indastrial, se ofrece…
$10,267
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Almacén 562 m² en Esipovo, Rusia
Almacén 562 m²
Esipovo, Rusia
Área 562 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhki, te…
$1,01M
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Almacén 720 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 720 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 720 m²
Piso 1
Almacén 720 m2 33 km de Moscú - comprar ahora, ganar desde enero 2026! ¡Manage your busines…
$1,21M
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Almacén 8 964 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 8 964 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 8 964 m²
Piso 1
Complejo de almacén 8964 m2 en 33 km de Moscú - ¡Tu camino al éxito! 🔥¿Está buscando el luga…
$15,05M
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Almacén 936 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 936 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 936 m²
Piso 1
Warehouse 936 m2 en la Ruta Central de Anillo: ¡Invierte en la logística del futuro! (33 km …
$1,57M
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Almacén 1 545 m² en Esipovo, Rusia
Almacén 1 545 m²
Esipovo, Rusia
Área 1 545 m²
Piso 1
Industria ligera – Venta de instalaciones de producción Ofrecemos para la venta habitacione…
$2,79M
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Almacén 3 955 m² en Esipovo, Rusia
Almacén 3 955 m²
Esipovo, Rusia
Área 3 955 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhki,…
$73,786
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Almacén 19 680 m² en Solnechnogorsk, Rusia
Almacén 19 680 m²
Solnechnogorsk, Rusia
Área 19 680 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter C…
$348,411
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Almacén 1 968 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 1 968 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 1 968 m²
Piso 1
Luz Indastrial Venta de locales aislados en el complejo de producción y almacén "A" clase O…
$4,00M
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Almacén 504 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 504 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 504 m²
Piso 1
Alquilar un almacén de 504 m2 es la solución ideal para su negocio a solo 33 km de Moscow Ri…
$9,403
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Almacén 14 773 m² en Radumla, Rusia
Almacén 14 773 m²
Radumla, Rusia
Área 14 773 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Moscú region, g Solnechnogorsk, Radumlya, ter TechCen…
$214,376
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Almacén 1 008 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 1 008 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 1 008 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar almacenes modernos con una superficie de 1008 m2 con una ubicación c…
$18,807
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Almacén 6 348 m² en Radumla, Rusia
Almacén 6 348 m²
Radumla, Rusia
Área 6 348 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Moscú region, g Solnechnogorsk, Radumlya, ter TechCen…
$92,118
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Almacén 1 540 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 1 540 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 1 540 m²
Piso 1
Luz Indastrial En el complejo de producción y almacén de formato Light Indastrial, se ofrece…
$28,739
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Almacén 468 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 468 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 468 m²
Piso 1
¿Busca una solución de almacenamiento óptima cerca de Moscú? Ofrecemos para alquilar un alma…
$8,732
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Almacén 1 213 m² en Yesipovo, Rusia
Almacén 1 213 m²
Yesipovo, Rusia
Área 1 213 m²
Piso 1
Luz Indastrial Venta En el complejo de producción y almacén de formato Light Indastrial se o…
$2,19M
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Almacén 2 219 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 2 219 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 2 219 m²
Piso 1
Luz Indastrial En el complejo de producción y almacén de formato Light Indastrial, se ofrece…
$39,109
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Almacén 4 348 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 4 348 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 4 348 m²
Piso 1
ID: L4345 En la clase "A" complejo de producción y almacén, se ofrecen locales aislados con …
$90,132
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Almacén 17 199 m² en Esipovo, Rusia
Almacén 17 199 m²
Esipovo, Rusia
Área 17 199 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Moscow region, d Solnechnogorsk, village of Lozhki, te…
$31,02M
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Almacén 5 908 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 5 908 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 5 908 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Solnechnogorsk, el pueblo de Yesipovo…
$12,02M
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Almacén 1 335 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 1 335 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 1 335 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Solnechnogorsk, pueblo de Esipovo,…
$24,908
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Almacén 21 352 m² en Radumla, Rusia
Almacén 21 352 m²
Radumla, Rusia
Área 21 352 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Moscú region, g Solnechnogorsk, Raduml…
$45,02M
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Almacén 504 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 504 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 504 m²
Piso 1
Compra tu almacén 504 m2 en 33 km de Moscú - ¡Empieza tu negocio exitoso!🔥¿Buscando el almac…
$846,301
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Almacén 400 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 400 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
Almacén de alquiler de 400 m2 - a solo 33 km de Moscú! ¡La solución perfecta para optimizar …
$7,463
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Almacén 576 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 576 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 576 m²
Piso 1
Alquile un almacén de 576 m2 a solo 33 km desde Moscow Ring Road y proporcione su negocio co…
$10,747
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