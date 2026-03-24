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Almacenes en venta en Sergiyevo Posadsky District, Rusia

Sérguiyev Posad
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7 propiedades total found
Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L5864 . Clase "B+" cámaras refrigeradas se ofrecen para alquiler. Ubicación: Región de M…
$9,032
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L5863 . Se ofrecen congeladores de 400 m2 clase "B+" para alquilar. Ubicación: Región de…
$9,032
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L4518 Clase "B+" cámaras refrigeradas se ofrecen para alquiler. Ubicación: Región de Mos…
$9,032
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Almacén 800 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 800 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 800 m²
Piso 1
ID: L4517 Se pueden alquilar cámaras de refrigeración y congelación. Ubicación: Región de Mo…
$18,065
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Almacén 800 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 800 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 800 m²
Piso 1
ID: L5865 . Se pueden alquilar cámaras de refrigeración y congelación. Ubicación: Región de …
$18,065
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Almacén 5 800 m² en Khotkovo, Rusia
Almacén 5 800 m²
Khotkovo, Rusia
Área 5 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Sergiev Posad, Khotkov…
$84,952
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Almacén 400 m² en Sérguiyev Posad, Rusia
Almacén 400 m²
Sérguiyev Posad, Rusia
Área 400 m²
Piso 1
ID: L4519 Se ofrecen congeladores de 400 m2 clase "B+" para alquilar. Ubicación: Región de M…
$9,032
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