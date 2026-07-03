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Apartamentos en venta en Sarpinsky District, Rusia

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Apartamento 3 habitaciones en Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 8/16
$184,000
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Parámetros de las propiedades en Sarpinsky District, Rusia

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