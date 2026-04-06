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Almacenes en venta en Ruzsky District, Rusia

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Almacén 8 700 m² en Selkovka, Rusia
Almacén 8 700 m²
Selkovka, Rusia
Área 8 700 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Ruza, el pueblo de Shelkovka, Alkono…
$110,017
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Almacén 10 000 m² en Wood briquette, Rusia
Almacén 10 000 m²
Wood briquette, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Una clase B complejo de propiedades se ofrece a la venta. Región de Moscú, Ruza, pueblo de B…
$5,31M
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