  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. town district of Sochi
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en town district of Sochi, Rusia

1 propiedad total found
Hotel 138 m² en town district of Sochi, Rusia
Hotel 138 m²
town district of Sochi, Rusia
Área 138 m²
Número de plantas 10
For sale hotel room, 137.70 m2 Hotel complex "Neskuchny Garden" 1 liter Entrance 1 of 8…
$1,70M
