Apartamentos en venta en República de Carelia, Rusia

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Apartamento 2 habitaciones en Avdeevskoe selskoe poselenie, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Avdeevskoe selskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/2
Venta apartamento de 2 habitaciones en Gp. cityeia ❤️ Un apartamento con una historia que hu…
$17,490
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