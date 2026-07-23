Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. República de Kalmukia
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en República de Kalmukia, Rusia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 8/16
$184,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en República de Kalmukia, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir