  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Ramensky District
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Ramensky District, Rusia

Rámenskoye
4
Bykovo
3
52 propiedades total found
Almacén 2 920 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 2 920 m²
Ramensky District, Rusia
Área 2 920 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, pueblo d…
$23,002

Almacén 3 600 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 3 600 m²
Ramensky District, Rusia
Área 3 600 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, aldea Ga…
$53,672

Almacén 2 650 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 2 650 m²
Ramensky District, Rusia
Área 2 650 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$47,168

Almacén 1 475 m² en Chulkovo, Rusia
Almacén 1 475 m²
Chulkovo, Rusia
Área 1 475 m²
Piso 1
Venta: Clase B+ almacén calentado industrial luz Superficie total de 1.475 m2 Superficie de …
$1,85M

Almacén 2 000 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 2 000 m²
Ramensky District, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Ofrecido para depósito aislado de alquiler 2000 m2. Ubicación: MO, Ramenskoye district, Bors…
$10,223

Almacén 3 000 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Ramensky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén aislado de 3000 m2 para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye district, B…
$15,335

Almacén 1 475 m² en Chulkovo, Rusia
Almacén 1 475 m²
Chulkovo, Rusia
Área 1 475 m²
Piso 1
Venta: Almacén Clase B+ calentado por luz industrial Superficie total de 1.475 m2 Superficie…
$1,85M

Almacén 4 380 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 4 380 m²
Ramensky District, Rusia
Área 4 380 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, pueblo d…
$34,503

Almacén 4 660 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 4 660 m²
Ramensky District, Rusia
Área 4 660 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$82,944

Almacén 7 300 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 7 300 m²
Ramensky District, Rusia
Área 7 300 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, pueblo d…
$57,506

Almacén 2 300 m² en Yurovo, Rusia
Almacén 2 300 m²
Yurovo, Rusia
Área 2 300 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Ramenskoye, aldea de Y…
$17,635

Almacén 5 840 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 5 840 m²
Ramensky District, Rusia
Área 5 840 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, pueblo d…
$46,005

Almacén 3 475 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 3 475 m²
Ramensky District, Rusia
Área 3 475 m²
Piso 1
Superficie de 3.475 metros cuadrados, un edificio separado. El almacén está dividido en tres…
$15,543

Almacén 3 200 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 3 200 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 3 200 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Ramenskoye, calle…
$38,848

Almacén 100 000 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 100 000 m²
Ramensky District, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$1,71M

Almacén 6 971 m² en Mikhailovskaya Sloboda, Rusia
Almacén 6 971 m²
Mikhailovskaya Sloboda, Rusia
Área 6 971 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Mikh…
$119,995

Almacén 20 740 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 20 740 m²
Ramensky District, Rusia
Área 20 740 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$342,208

Almacén 1 700 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Almacen de clase B para alquiler La superficie total del almacén es de 1700 m2. La altura d…
$28,050

Almacén 4 320 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 4 320 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Se ofrece espacio de almacenamiento climatizada de 4320 m2 para alquilar. Ubicación : MO, di…
$77,288

Almacén 55 800 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 55 800 m²
Ramensky District, Rusia
Área 55 800 m²
Piso 1
ID: L5284 Clase Un almacén con UPS incorporado se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de…
$920,694

Almacén 720 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 720 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 720 m²
Piso 1
Moderno formato de almacén Industrial Le invitamos a convertirse en el propietario de un mo…
$1,01M

Almacén 100 000 m² en Zhukovski, Rusia
Almacén 100 000 m²
Zhukovski, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante desde 10.000 metros cuadrado…
$3,04M

Almacén 8 640 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 8 640 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 8 640 m²
Piso 1
Se ofrecen almacenes calentados para alquiler. Ubicación : MO, distrito de Ramensky, pueblo …
$154,575

Almacén 1 486 m² en Kulakovo, Rusia
Almacén 1 486 m²
Kulakovo, Rusia
Área 1 486 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén del formato Light Industrial para la venta. Ubicación: MO, a 20 km de M…
$2,09M

Almacén 720 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 720 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 720 m²
Piso 1
Se ofrece espacio de almacenamiento climatizada de 720 m2 para alquilar. Ubicación : MO, dis…
$12,881

Almacén 2 022 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 2 022 m²
Bykovo, Rusia
Área 2 022 m²
Piso 1
ID: L5279 El almacén de clase "B" se ofrece para sublease. Ubicación: Región de Moscú, Ramen…
$32,299

Almacén 12 960 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 12 960 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 12 960 m²
Piso 1
Le invitamos a familiarizarse con la oferta de comprar almacenes calentados en la pintoresca…
$18,26M

Almacén 20 575 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 20 575 m²
Ramensky District, Rusia
Área 20 575 m²
Piso 1
Para la venta se ofrece clase de almacén "A" El almacén se encuentra a 32 km de la carretera…
$24,98M

Almacén 743 m² en Kulakovo, Rusia
Almacén 743 m²
Kulakovo, Rusia
Área 743 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén del formato Light Industrial para la venta. Ubicación: MO, a 20 km de M…
$1,14M

Almacén 1 924 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 924 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 924 m²
Piso 1
El almacén Clase B se ofrece para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo, a 2…
$30,738


Tipos de propiedades en Ramensky District

