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Locales comerciales en venta en Ramensky District, Rusia

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Rámenskoye
3
Bykovo
3
61 propiedad total found
Propiedad comercial 120 m² en Udelnaya, Rusia
Propiedad comercial 120 m²
Udelnaya, Rusia
Área 120 m²
Número de objeto: 1002. Edificio separado 120m2 con ventanas panorámicas, en una parcela de …
$323,681
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Almacén 2 200 m² en Chulkovo, Rusia
Almacén 2 200 m²
Chulkovo, Rusia
Área 2 200 m²
Piso 1
Se vende un edificio de producción y almacenamiento. Ramensky, der. Chulkovo, 40338. A 20 km…
$1,83M
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Almacén 1 700 m² en Bahteevo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Bahteevo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, aldea de…
$17,263
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International Property AlertInternational Property Alert
Almacén 4 600 m² en Sofino, Rusia
Almacén 4 600 m²
Sofino, Rusia
Área 4 600 m²
Piso 1
Surelda. ID: w14514
$70,284
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Almacén 1 700 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 700 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 700 m²
Piso 1
Almacen de clase B para alquiler La superficie total del almacén es de 1700 m2. La altura d…
$30,958
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Almacén 20 575 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 20 575 m²
Ramensky District, Rusia
Área 20 575 m²
Piso 1
Para la venta se ofrece clase de almacén "A" El almacén se encuentra a 32 km de la carretera…
$24,96M
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TekceTekce
Almacén 3 200 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 3 200 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 3 200 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Ramenskoye, calle…
$38,543
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Almacén 4 079 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 4 079 m²
Bykovo, Rusia
Área 4 079 m²
Piso 1
Los almacenes Clase B se ofrecen para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo,…
$67,122
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Almacén 7 013 m² en Sofino, Rusia
Almacén 7 013 m²
Sofino, Rusia
Área 7 013 m²
Piso 1
Venta de clase Un almacén de 7,013 m2 es una instalación estratégica de clase mundial. Cara…
$9,40M
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Almacén 1 924 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 924 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 924 m²
Piso 1
El almacén Clase B se ofrece para alquilar. Ubicación: MO, Ramenskoye, pueblo de Bykovo, a 2…
$31,663
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Almacén 1 475 m² en Chulkovo, Rusia
Almacén 1 475 m²
Chulkovo, Rusia
Área 1 475 m²
Piso 1
Venta: Almacén Clase B+ calentado por luz industrial Superficie total de 1.475 m2 Superficie…
$1,93M
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Almacén 9 403 m² en Kosherovo, Rusia
Almacén 9 403 m²
Kosherovo, Rusia
Área 9 403 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un complejo de almacén para alquilar. Situado en la ciudad de Ramenskoye…
$132,615
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Almacén 4 320 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 4 320 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 4 320 m²
Piso 1
Ofreciendo un almacén industrial ligero Presentamos a su atención una propuesta para comprar…
$6,72M
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Almacén 100 000 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 100 000 m²
Ramensky District, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$1,89M
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Almacén 32 423 m² en Sofino, Rusia
Almacén 32 423 m²
Sofino, Rusia
Área 32 423 m²
Piso 1
Venta de clase Un almacén de 32.423 m2 es el principal objeto para proyectos a gran escala. …
$43,44M
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Almacén 720 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 720 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 720 m²
Piso 1
Moderno formato de almacén Industrial Le invitamos a convertirse en el propietario de un mo…
$1,12M
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Almacén 39 436 m² en Sofino, Rusia
Almacén 39 436 m²
Sofino, Rusia
Área 39 436 m²
Piso 1
Alquiler de un almacén de clase: 39.436 m2 en la ubicación superior Ofrecemos una clase pre…
$650,286
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Almacén 2 350 m² en Rámenskoye, Rusia
Almacén 2 350 m²
Rámenskoye, Rusia
Área 2 350 m²
Piso 1
Se ofrece una planta de producción climatizada de clase B para alquilar. Región de Moscú, Ra…
$31,540
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Almacén 1 440 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 1 440 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén independiente con una superficie de 1440 m2 para alquilar. Ubicación : …
$28,433
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Almacén 5 260 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 5 260 m²
Bykovo, Rusia
Área 5 260 m²
Piso 1
Almacen de clase B para alquiler La superficie total del almacén es de 5260 m2, incluyendo …
$95,786
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Almacén 16 346 m² en Kulakovo, Rusia
Almacén 16 346 m²
Kulakovo, Rusia
Área 16 346 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén del formato Light Industrial para la venta. Ubicación: MO, a 20 km de M…
$25,36M
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Almacén 8 640 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 8 640 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 8 640 m²
Piso 1
ID: L2701 F-P: Se ofrecen almacenes con una superficie total de 24.480 m2 para la venta en e…
$13,43M
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Almacén 2 972 m² en Kulakovo, Rusia
Almacén 2 972 m²
Kulakovo, Rusia
Área 2 972 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén del formato Light Industrial para la venta. Ubicación: MO, a 20 km de M…
$4,61M
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Almacén 743 m² en Kulakovo, Rusia
Almacén 743 m²
Kulakovo, Rusia
Área 743 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén del formato Light Industrial para la venta. Ubicación: MO, a 20 km de M…
$1,26M
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Almacén 20 740 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 20 740 m²
Ramensky District, Rusia
Área 20 740 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$377,682
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Almacén 4 660 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 4 660 m²
Ramensky District, Rusia
Área 4 660 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Ramensky, pueblo de Sofy…
$91,542
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Almacén 1 924 m² en Bykovo, Rusia
Almacén 1 924 m²
Bykovo, Rusia
Área 1 924 m²
Piso 1
ID: L5280 El almacén Clase "B" se ofrece para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, Ramensko…
$31,663
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Almacén 1 475 m² en Chulkovo, Rusia
Almacén 1 475 m²
Chulkovo, Rusia
Área 1 475 m²
Piso 1
Venta: Clase B+ almacén calentado industrial luz Superficie total de 1.475 m2 Superficie de …
$1,93M
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Almacén 1 440 m² en Konstantinovo, Rusia
Almacén 1 440 m²
Konstantinovo, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
ID: L2697 F-P: Se ofrece un almacén independiente con una superficie de 1440 m2 en venta en …
$2,24M
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Almacén 6 500 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 6 500 m²
Ramensky District, Rusia
Área 6 500 m²
Piso 1
Almacén aislado Clase C para alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 8400 m2 …
$45,837
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Tipos de propiedades en Ramensky District

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