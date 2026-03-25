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Almacenes en venta en Pushkinsky District, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 4 400 m² en Pushkinsky District, Rusia
Almacén 4 400 m²
Pushkinsky District, Rusia
Área 4 400 m²
Piso 1
Se ofrece una planta de producción climatizada de clase B para alquilar. Región de Moscú, Pu…
$56,682
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Almacén 9 500 m² en Púshkino, Rusia
Almacén 9 500 m²
Púshkino, Rusia
Área 9 500 m²
Piso 1
Ofrecido para alquiler a largo plazo - moderno complejo de almacén (2025) La solución ideal…
$157,353
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Almacén 5 500 m² en Púshkino, Rusia
Almacén 5 500 m²
Púshkino, Rusia
Área 5 500 m²
Piso 1
En venta se ofrece una cálida clase de almacén "B+". El área total es de 6500m2. Ubicación -…
$12,98M
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Almacén 5 000 m² en Pushkinsky District, Rusia
Almacén 5 000 m²
Pushkinsky District, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Una clase C zona abierta se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Pushkino, pueblo de Alesh…
$7,454
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